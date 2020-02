Daniela Katzenberger: Der Göttergatte ist jetzt auch ihr Personaltrainer

Daniela Katzenberger hat in Lucas Cordalis auch ihren Personaltrainer gefunden. Die 33-Jährige ist nicht unsportlich und auch auf eine gesunde Ernährung für sich selbst und ihre Familie legt sie viel Wert. Bestimmte Sportarten sind aber so gar nicht ihr Fall, Jogging zum Beispiel.

Das hält ihren Ehemann aber nicht davon ab, sie regelmäßig zum Ausdauersport zu nötigen. Der 52-Jährige demonstrierte nun aber, dass dieses Unterfangen in der Tat kein Leichtes ist. Auf Facebook postete er einen lustigen Schnappschuss des Paares.

Quelle: instagram.com

„Sie liebt joggen. Sie weiß es nur noch nicht“

Darauf ist zu sehen, wie Daniela sich an der geöffneten Autotür festkrallt, während Lucas an ihren Beinen zieht. Die Katze schwebt so beinah diagonal in der Luft und zieht eine äußerst unentspannte Grimasse.

„Sie liebt joggen. Sie weiß es nur noch nicht“, schreibt der Vater von Danis kleiner Tochter Sophia (4) unter das Bild. Sieht so aus, als hätte das Paar anschließend einen spaßigen Tag im Fitness-Studio verbracht.

Erst kürzlich verriet die Entertainerin, dass sie die angefutterten Weihnachtspfunde außerdem mit Hilfe von Shakes wieder herunterbekommen will. Dieses Jahr würde das sogar super funktionieren und sie müsse gar keine Extra-Diät machen.