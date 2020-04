Daniela Katzenberger nimmt Insta-Follower mit in die Badewanne

Daniela Katzenberger hat ihre Instagram-Follower mit in die Badewanne genommen. Kürzlich hat die 33-Jährige nämlich ein Bild gepostet, auf dem sie ihren Anhängern verführerisch aus einem Schaumbad entgegenblickt.

Zudem hält sich die Katze auf dem Foto den Hörer eines Kabel-Telefons an ein Ohr. Wen die Frau von Lucas Cordalis dabei wohl in der Leitung hatte? Verraten hat sie es jedenfalls nicht, stattdessen heißt es zu dem Beitrag: „In einer Zeit geboren, als das Telefon noch an einer Schnur hing und Mama trotzdem gefragt hat: ‚Wo bischt du?“

In Quarantäne auf Mallorca

Sollte Mama Iris Klein ihrer Tochter diese Frage derzeit stellen, würde die Antwort der Blondine wohl „Mallorca“ lauten. Dort sitzt die Familienmutter nämlich seit dem Beginn der Corona-Krise mit ihrem Mann und der kleinen Tochter Sophia (4) fest. Und die Ausgangsbestimmungen dort sind noch um einiges schärfer als hier in Deutschland.