Daniela Katzenberger: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die…

Auch Daniela Katzenberger hat TikTok für sich entdeckt. Die 33-Jährige teilt fleißig Videos von sich, ihrem Mann und ihrer Tochter Sophia. Nun hat sie einen neuen Trend ausprobiert.

Die Plattform TikTok ist absoluter Trendsetter was Videos anbelangt. Kreativen Köpfen fallen immer neue Ideen für originelle Videos ein, die dann hunderte, manchmal tausende von Leuten nachmachen können.

So elegant kann Spiegelputzen aussehen

So auch die „Wipe It“-Challenge. Dabei wird der unspektakuläre Akt des Spiegelputzens zu einer Art überraschender Verwandlungskunst. Weil die „fremde“ Person dann so schnell wieder verschwindet, wie sie gekommen ist, muss man das Video schon mehrmals durchlaufen lassen. Dabei lassen sich Nutzer die ausgefallendsten Kostüme einfallen, wie hier Harley Quinn aus „Birds of Prey“. So sollte es im Idealfall dann aussehen:

Auch Reality-TV-Star Daniela Katzenberger (33) springt auf den Zug auf. Die Kult-Blondine, noch im Pyjama mit zotteligen Haaren, stellt sich müde vor den Spiegel, fängt an zu wischen und begegnet plötzlich einer anderen, aufgestylten Daniela im Spiegel. Dann ist sie auch schon wieder weg und Daniela schaut in die ungeschminkte Wahrheit. Verwirrt schaut sich die Ehefrau von Lucas Cordalis (52) um, als wäre die andere Daniela noch hinter ihr.

Nach dieser „seltsamen“ Erfahrung braucht die verwirrte Mama von Sophia „erstmal Kaffee“, wie sie unter dem Post vom Mittwoch ankündigt.