Daniela Katzenbergers pfälzische Einkaufszettelwirtschaft

Zuletzt stellte Daniela Katzenberger (33) ihren Mann Lucas Cordalis (52) vor eine echte Herausforderung. Diese drückte dem gebürtigen Frankfurter mal eben einen Einkaufszettel in die Hand. Soweit nichts Spektakuläres. Allerdings war die Liste komplett auf pfälzisch geschrieben.

Die aus Ludwigshafen stammende Ich-Darstellerin wollte jedoch nicht nur ihren Göttergatten zum Raten animieren, sondern auch ihre Instagram-Follower und postete deswegen ein Foto von dem Blatt Papier.

Quelle: instagram.com

Milldudde, flissischi Hondsäf, Kische Dische

Von „Milldudde“ bis „flissischi Hondsäf“ und „Kische Dische“ hat sie darauf das notiert, was der Gatte zu besorgen hatte. „Ich denke, ich habe jetzt ein paar Stunden sturmfrei“, schrieb die in Ludwigshafen/Rhein geborene Dokusoap-Darstellerin am 13.November zu dem Post.

„Könnt ihr es übersetzen?“, fragte Katzenberger. „Däs is gonz normal, odder“, antwortete ihr einer der User auf Pfälzisch. Ob Lucas die Mission erfolgreich gemeistert hat, haben bisher allerdings weder die Katze, noch ihr Mann verraten (dpa/KT).