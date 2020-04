Danni Büchner: Sohn Volkan ist jetzt 18 und kommt nach seinem Papa

Bei Daniela Büchner gibt es etwas zu feiern: Ihr Sohn Volkan ist 18 Jahre alt geworden und somit nach deutschem Gesetz volljährig. Er ist nach der ältesten Tochter Joelina der Zweitälteste im Bunde und darf nun 18 Kerzen auspusten.

Anlässlich des besonderen Tages verfasste Daniela Büchner einen rührenden Post für den schüchternen Volkan und schrieb auf Instagram: „Happy Birthday. Du bist jetzt volljährig. Wo ist die Zeit geblieben? Ich möchte das du weißt das ich unheimlich stolz auf dich bin. DU bist die perfekte Mischung von deinem Papa und mir ….“

Quelle: instagram.com

Das ist sein Vater

Sein Vater ist der erste Mann von Danni: Yilmaz Karabas. Ende der 90er-Jahre heiratete 42-jährige in der Türkei zum ersten Mal und bekam mit ihrem Mann drei Kinder: Joelina, Volkan und Jada. 2009 mussten Büchner und ihre Kinder dann einen Schicksalsschlag verkraften, Yilmaz starb mit 34 Jahren an Herzversagen. Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden schon getrennt.

In ihrem Geburtstagspost an Volkan heißt es weiter: „Oben im Himmel werden heute 2 Engel richtig dolle an dich denken. Ich bin fest davon überzeugt das du deinen Weg gehen wirst, alle anderen gibt es schon! Du bist der beste große Bruder den man sich wünschen kann.“