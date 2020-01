Demi Lovato: „Ich möchte mir weniger Sorgen um den Erfolg machen“

Demis Lovatos Glück ist nicht von ihrem Erfolg abhängig. Die 27-Jährige ist eine der ganz Großen in der Musik- und Schauspiel-Branche und sammelte bereits als Kind Erfahrungen und Erfolge in Filmen und Serien sowie später auch mit einer eigenen Musikkarriere.

Trotzdem seien diese Dinge nicht die, die für ihr persönliches Glück verantwortlich sind. Nach vielen Rückschlägen in ihrem Leben, Essstörungen und Drogenmissbrauch betreffend, findet sie ihr Glück hauptsächlich in der Stabilität ihrer Familie und ihrer Freunde.

Das macht sie wirklich glücklich

Im Gespräch mit Apple Musics ‚New Music Daily‘ verriet die Sängerin nun: „Mein Erfolg ist nicht für mein Glück verantwortlich. Wenn ich daran denke, was mich heute glücklich macht, denke ich an meine Familie. Ich denke an meine Freunde. Ich danke an mein Team. Ich denke an Leute, mit denen ich seelische Verbindungen habe. Bedeutende Beziehung.“

Deshalb ist auch ihr Ziel für ihre weitere Zukunft, eher glücklich als erfolgreich zu sein. Sie erklärte: „Ich würde sehr gerne mehr Dinge tun, die mich glücklich machen, und mir dafür weniger Sorgen um den Erfolg machen müssen.“