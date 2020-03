Demi Rose kühlt hier ihr heißes Hinterteil ab

In Zeiten von Corona haben wohl die meisten Frauen ihre Körperpflege auf ein Minimum reduziert. An das Grauen, das einen beim Blick in den Spiegel erwartet, dürfte man sich nach rund zwei Wochen gewöhnt haben. Und ohnehin: wozu auch rausputzen, wenn man höchstens der Familie und der Katze unter die Augen tritt, die einen hoffentlich auch als ungeschminktes Wrack zu lieben wissen?

Demi Rose hingegen scheint sich noch nicht mal im Ansatz aufgegeben zu haben. Während die meisten Damen die Auszeit nutzen, um sich bereitwillig gehen zu lassen, spaziert die britische Influencerin nach wie vor gestylt, in einem knappen Korsett durch ihre vier Wände.

Quelle: instagram.com

Ein Hauch von Nichts

Am 29. März postete die 25-Jährige ein Bild auf Instagram, auf dem sie sich gewohnt freizügig präsentiert. In einem pinken Einteiler steht sie dabei vor ihrem Kühlschrank und wendet dem Fotografen dabei den Rücken zu, wodurch ihr großzügiges Hinterteil zu erkennen ist. Welche Person dabei die Kamera gehalten hat und sich somit hautnah an dem Anblick ergötzen dürfte, ist allerdings nicht klar.

„Du bist so heiß, du musst dich abkühlen“, würde wohl ein schlechter Anmachspruch lauten, der einem beim Anblick des Fotos fast schon automatisch in den Sinn kommt.

Quelle: instagram.com

Die Männer danken es ihr

Bei den männlichen Nutzern kommt der Post jedenfalls erwartungsgemäß gut an. Wie soll es auch anders sein, über Tinder und Co. bekommt man vorerst schließlich keine nackte Haut mehr zu sehen – vorausgesetzt man hält sich an die Regeln des Kontaktverbots. Wem das nicht reicht, sollte einfach weiter durch Demis Profil scrollen, da gibt es nämlich fast ausschließlich heiße Bilder.

Auch einige weibliche Nutzer kommentierten den Schnappschuss. „Ich trage gerade das Gleiche“, schrieb zum Beispiel Eine. Wer’s glaubt.

Am 27. März feierte Rose übrigens ihren 25. Geburtstag und trug dabei einen Bikini im Leoparden-Print, wie oben zu sehen ist.