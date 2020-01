Demi Rose: Wer ist diese sexy Insta-Braut mit 12 Millionen Followern?

Demi Rose zählt derzeit zu den angesagtesten Instagram-Stars der Welt. Kein Wunder, denn das sexy Unterwäschemodel verwöhnt insbesondere die männlichen Nutzer der Plattform mit heißen Fotos die ihresgleichen suchen. Doch wer ist diese junge Frau eigentlich, die einst sogar mit Rapper Tyga zusammen war?

Auf ihrem Kanal inszeniert die Schönheit regelmäßig ihre großzügigen Rundungen und posiert dabei anzüglich vor der Kamera. Die Bilder kommen jedenfalls nicht nur bei den Männern gut an. Derzeit zählt die Brünette stolze 12 Millionen Follower, die offensichtlich nicht genug von ihr bekommen können. Derzeit steht Demi zudem aufgrund ihrer heißen Urlaubs-Fotos aus Mexiko in den Schlagzeilen

Mit diesem Rapper war sie ebenfalls unterwegs

Bei der Lady handelt es sich um eine 22-Jährige, die aus Groß-Britannien stammt. Demi ist Tochter eines reichen Bankers und wurde damit quasi schon in die High-Society hinein geboren. 2016 geriet das Model erstmals in die Öffentlichkeit, nachdem sie gemeinsam mit Rapper Tyga auf den roten Teppich der Filmfestspiele in Cannes trat.

Die Beziehung hielt allerdings nicht lange und zerbrach nur wenige Monate später. Seitdem blieb die junge Britin ihrem Musiker-Beuteschema wohl treu. Zuletzt wurde sie mit Drake beim Feiern gesichtet. Rose bestritt gegenüber der ‚Daily Mail‘ allerdings, dass dabei mehr ging. „Er war in der Nähe. Es war kein Date. Ich glaube, ich habe ein paar Dinge zu ihm gesagt, aber es war kein Date“, so die 22-Jährige. Bei den heißen Kurven ist es aber wohl nur noch eine Frage der Zeit, ehe sich der nächste Traummann den Insta-Star angelt…