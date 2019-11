Diane Kruger: Emotionale Liebesbotschaft an ihre Tochter

Diane Kruger richtet zu Thanksgiving rührende Worte an ihre kleine Prinzessin. Die Schauspielerin durfte sich Ende letzten Jahres zusammen mit ihrem Partner Norman Reedus über die Geburt ihrer Tochter freuen, deren Namen sie streng geheim halten.

Den amerikanischen Feiertag hat die 43-Jährige Diane Kruger nun dazu genutzt, um eine Liebeserklärung an ihren niedlichen Nachwuchs zu veröffentlichen. „Ich weiß, dass du dich nicht an diese Spaziergänge und diese ‚Gespräche‘ erinnern wirst, aber ich hoffe, dass du dich immer daran erinnern wirst, wie sehr du geliebt wirst und wie dankbar wir sind, dich in unserem Leben zu haben, Kleines“, schreibt die Hollywood-Schönheit neben einem Foto, das sie mit ihrem Schatz am Strand zeigt.

Quelle: instagram.com

Ein zweites Bild stellt ein intimes Pärchen-Selfie mit ihrem Liebsten dar. „Ich bin so dankbar, dass Norman mir ein so wundervolles Geschenk gegeben hat und mit mir Hand in Hand durchs Leben geht“, schwärmt Diane. „Von meiner Familie an eure, Happy Thanksgiving.“ Der ‚Walking Dead‘-Star kommentierte den Post mit einem roten Herzchen – wie kann er diese zuckersüßen Worte auch toppen?