Die Lochis gehen auf große Buchtour

Von Digital zurück zu analog: So könnte man den neusten Streich der Zwillingsbrüder Heiko und Roman Lochmann überspitzt umschreiben. Die Social Media-Stars gehen nämlich mit ihrem ersten Buch „Willkommen Realität“ auf Tour.

Als die Lochmann-Zwillinge mit zwölf Jahren begannen, als die Lochis im Kinderzimmer Videos zu drehen und die bei YouTube hochzuladen, hätten sie sich niemals träumen lassen, dass sie einmal zu den erfolgreichsten deutschen Social-Media-Stars zählen würden.

Das ist ihre Bilanz

Über die Jahre konnten sich die Entertainer und Musiker ein Millionen-Publikum erarbeiten. Mit zwanzig Jahren haben sie sich nun entschieden, das Kapitel „Die Lochis“ zu schließen, um sich künstlerisch weiterzuentwickeln.

Mit dem Titel „Willkommen Realität“ erschien das erste Buch der beiden. Es läutet einen neuen Lebensabschnitt der Brüder ein. Da sBuch ist aber nicht einfach nur eine Biografie, sondern das Bilanzziehen über das außergewöhnliche Leben der beiden Self-Made-Stars, die mit ihrer ganz persönlichen Handschrift die hiesige Musikszene revolutionierten. Im Rahmen einer Tour teilen Heiko und Roman ihre Geschichte mit dem Publikum.

Ein Blick hinter die Kulissen

Sie erzählen vom Aufwachsen in einem hessischen Dorf und wie aus einem Gag eine beispiellose Karriere entstand. Sie berichten von den Höhen und Tiefen ihres Showlebens, schreiben über ihre Musik, über die Erlebnisse mit Freunden, die erste Liebe, eine Jugend als Teenie-Stars und darüber, was es heißt, wenn man so jung schon so bekannt ist. Und natürlich sie von ihrer großen Leidenschaft, die sie beide verbindet – der Musik. Das Buch enthält jede Menge bisher unbekannte, überraschende und emotionale Geschichten aus ihrem Leben sowie viele unveröffentlichte Fotos.

Auf ihrer Tour, die in wenigen Tagen in Berlin startet, werden Heiko und Roman einige Geschichten aus dem Buch präsentieren, persönliche Anekdoten offen legen und auch Songs und Musik im Gepäck haben. Erneut ist es die ganz persönliche Note der beiden, die die Abende zu etwas besonderem, nie zuvor dagewesenem machen.

Das sind die Tour-Daten

19.02. Berlin Urania

20.02. Leipzig Kupfersaal

21.02. Dresden Kraftwerk Mitte

22.02. Erfurt Alte Oper

09.03. Stuttgart Theaterhaus

10.03. Mainz Frankfurter Hof

11.03. Hamburg Fabrik

29.03. Köln Gloria

30.03. Düsseldorf Studio im Capitol Theater

31.03. Bremen Bürgerhaus