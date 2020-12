26.12.2020 21:00 Uhr

Die luxuriösesten Weihnachtsoutfits der Stars 2020

Diese vier berühmten Promi-Damen begeisterten ihre Follower zu Weihnachten mit atemberaubenden Weihnachtsroben,

Das Weihnachtsfest 2020 fiel bei den meisten Menschen dieses Jahr kleiner und bescheidener aus als sonst. Statt großer Familienfeier hieß es: Mini-Fest im engsten Kreis. Für viele ein hervorragender Grund, auf ein besonderes Outfit zu verzichten und lieber in bequemer Jogginghose zu schlemmen.

Nicht aber für diese vier Celebritys. Sie donnerten sich richtig und zeigte Corona die kalte, schicke Schulter.

Nicki Minaj will mehr, mehr und mehr

Die frisch gebackene Mutter wechselte für das Weihnachtsfest das Spucktuch gegen eine atemberaubende Robe in einem silbrigen Weiß mit unzähligen Details.

Doch Nicki Minajs (38) pompöser Kopfschmuck überthronte alles. Die wie Ohrringe anmutenden Anhänger aus Tausenden von glitzernden Steinen war so gigantisch riesig, dass das Gesicht der Rapperin im Vergleich winzig wirkte.

Kim Kardashian als Weihnachtsgladiatorin

2020 bewies sich in Sachen Fitness als ein heimtückisches Jahr. Selbst wenn die Ambitionen da waren, endlich einmal wieder ins Fitnessstudio zu gehen, machte einem Corona einen Strich durch die Rechnung.

Kim Kardashians (40) Kleid leistet hier Abhilfe. Die außergewöhnliche Robe vom französischen Luxuslabel Schiaparelli hat den Waschbrettbauch nämlich schon eingearbeitet. Erinnert irgendwie auch an eine sexy Fashion Week-Edition von Ridley Scotts (83) Film-Klassiker „Gladiator“.

Cardi B ´s Töchter im Prinzessinnenlook

Cardi B (28) liebt auffällige Looks, aber am Weihnachtstag ließ sie ihrer Tochter Kulture (2) und deren Stiefschwester Kalea den Vortritt. Die beiden Mädchen trugen zuckersüße Prinzessinnenkleider mit romantischen rosa Tüllröckchen.

Die kleine Kulture, die selbst schon über eine Millionen Follower auf Instagram hat, schmückte sich zudem mit riesigen Kreolen-Ohrringe mit ihrem eigenen Namen drauf.

Galerie

Kylie Jenner in der „Ooops I Did It Again“-XMas-Edition

Und sie hat es schon wieder getan. Ich-Darstellerin Kylie Jenner (23) verschlug der Welt in ihrem knallengen, rotem Schlauchkleid den Atem.

Die junge Mutter betitelte sich in der Caption selbst als Mrs. Claus. Uns erinnert das sexy Outfit allerdings weniger an die Ehefrau vom Weihnachtsmann, sondern vielmehr an Britney Spears´s (38) gewagten Ganzkörperanzug in ihrem Musikvideo zu „Ooops I Did It Again“.