Dienstag, 28. Juli 2020 19:46 Uhr

Dieter Bohlen geht baden und das Netz macht sich lustig

Das hat sich Dieter Bohlen wohl einfacher vorgestellt. Zuletzt hat sich der DSDS-Juror am derzeit so beliebten Stand Up Paddling versucht und ist dabei kläglich gescheitert.

Auf einem Instagram-Video hat der 66-Jährige Produzent und DSDS-Juror gezeigt, wie er mit seiner Freundin Carina zunächst ganz lässig auf dem Brett posiert hat. Doch wenigen Sekunden später wurde aus dem coolen Posing eine wackelige Angelegenheit und der Sänger fiel mit samt seiner Freundin ins Wasser.

Quelle: instagram.com

Das sagen die Follower

Derzeit machen der Künstler und die 36-Jährige Urlaub auf Mallorca, von wo aus sie dein Beitrag gepostet haben. Die Follower haben das Video jedenfalls gefeiert. „Ich hätte dich aufgefangen“, so eine einsatzbereite Nutzerin. „Schön, dass es was gibt, was ihr nicht auf Anhieb könnt“, schrieb ein anderer User.

Mit dem Moped unterwegs

Bereits in den vergangenen Tagen haben Dieter und seine Carina per Instagram immer wieder Urlaubsgrüße gesendet. Demnach waren die beiden nicht nur beim Stand Up Paddeling, sondern sind auch mit einem Moped auf der Insel rum gedüst. Auf einem Beitrag war zum Beispiel zu sehen, wie Carina im Schneckentempo fuhr, während der Sänger lässig neben ihr her joggte.

Quelle: instagram.com

Zwei gemeinsame Kinder

Die 36-Jährige und der ehemalige „Modern Talking“-Star, sind seit 2006 ein Paar. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder namens Amelie (9) und Maximilian (6). Auf Instagram zeigen sie ihren Nachwuchs aber nicht.

Seine Verflossenen

Zuvor war der Pop-Titan unter anderem mit Nadja Abd el Farrag (1997-2000) liiert. Zwischenzeitlich war er für einen Monat mit Verona Pooth verheiratet. Danach mit Estefania Küster zusammen. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn.