Dieter Bohlen ist jetzt auch auf TikTok

TikTok ist die derzeit angesagteste Unterhaltungsplattform und gewinnt jeden Tag tausende neue Abonnenten, die dann auch die ach sooooo lustigen Videos hochladen. Was anfangs nur als Kinderquatsch–Trend galt, ist nun zu einer großen Konkurrenz zu Instagram und Snapchat geworden. Nun ist auch DSDS-Juror Dieter Bohlen der Plattform beigetreten.

Mit 66 Jahren ist Bohlen offensichtlich noch nicht zu alt für TikTok. Der Produzent hat während der Corona-Zwangsisolation mit Freundin Carina Walz (36) schon ein paar heitere und lustige Videos für die TikTok Community produziert, die er am Mittwoch alle auf einmal postete. „Ja Leute, ob ihr’s glaubt oder nicht. Ich bin jetzt auf TikTok“, erzählt der strahlende DSDS-Juror, wobei er sich an seinem weißen Ferrari anlehnt.

Ist Dieter der neue TikTok-Titan?

Insgesamt vier Clips hat Dieter Bohlen (66) hochgeladen. Dabei hat der Castingshow-Direktor von RTL schon ziemlich gut erkannt, worauf die TikTok-Gemeinschaft so abfährt: schräge und unterhaltsame Videos. Ein Clip zeigt ihn beim Tanzen mit Lebenspartnerin Carina zu dem 80er Hit „Total Eclipse of the Heart“ von Bonnie Tyler. Das ehemalige Modern Talking-Mitglied dreht sich dabei und wackelt mit dem Hintern. Dann ist seine 30 Jahre jüngere Frau dran. Das Paar hat sichtlich Spaß dabei, die Gesichter zu verziehen und sich etwas zum Affen zu machen. Bei den knapp 250.000 Menschen, die das Video in den ersten fünf Stunden schauten, kommt das ganz gut an.

Spaß hat der Bohlen auch beim Sport machen. Klimmzüge sind offenbar zu einfach für den 66-Jährigen Produzenten, wie man im folgenden Clip sieht. Seine Hände braucht der sechsfache Vater dafür scheinbar gar nicht mehr. Das Video wurde schon unglaubliche 800.000 Mal innerhalb von fünf Stunden angeschaut und bekam mehr als 92.000 Likes. Wirklich Wahnsinn!

„Die netteste Community der Welt“

In dem vierten Video teilt Dieter sich mit Carina eine Spaghetti á la Susi und Strolch und kriegt dann von seiner Angebeteten einen fetten Schmatzer. Bei Dieter sah das mehr wie ein Wettstreit aus, als nach romantischem Teilen. Der Musiker hofft wohl, so sein Beliebtheitsgrad zu erweitern und auch wieder jüngere Leute von sich zu überzeugen, denn das ist immer noch die Zielgruppe der App. Klar, Bohlen will bei den ganz Jungen mitmischen.

Bisher scheint das auch ganz gut zu funktionieren. „Die netteste Communtiy der Welt“, wie Dieter sie betitelt, kommentiert Dinge, wie „Cool und authentisch der Dieter“ oder „Einfach richtig cool, dass ihr jetzt auf TikTok seid“.

Wenn das so weiter geht, macht er Sarah Lombardi und co. noch echte Konkurrenz.