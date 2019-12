Dieter Bohlen: So normal geht es bei ihm an Weihnachten zu

Dieter Bohlen freut sich auf das Weihnachtsfest im Kreise seiner Familie. Der Pop-Titan verrät, wie Weihnachten bei ihm zuhause gefeiert wird – nämlich vor allem „ganz normal“ und bodenständig. „Ich weiß nicht, was die Leute sich immer vorstellen“, sagt der 65-Jährige.

Auch bei Familie Bohlen wird es also wohl einen Weihnachtsbaum, Geschenke sowie ein leckeres Weihnachtsessen geben. Eine entscheidende Sache macht Dieter dann jedoch doch anders als die meisten. Nach dem Fest geht es nämlich für ihn ab in den Süden.

Urlaubsreise über die Feiertage

„Wenn der erste Weihnachtstag mit der gesamten Familie vorbei ist, werde ich mich am nächsten Tag morgens in den Flieger setzen und bin dann erst mal weg“, kündigt Dieter Bohlen im Interview mit ‚Promiflash‘ an. Mit an seiner Seite wird wohl wie immer seine Freundin Carina sein. Mit der hübschen Brünetten ist der ‚Supertalent‘-Juror bereits seit 2006 liiert.

„An ihr ist besonders, dass sie so normal ist“, schwärmte er kürzlich. „Sie ist meine Frau und nicht irgendeine Promotion-Tante, die selbst ihre Karriere machen will.“