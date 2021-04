Dieter Bohlen und Camp David: Alles über diese textile Liebe

Dieter Bohlen und Camp David: Alles über diese textile Liebe

14.04.2021 20:00 Uhr

Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass RTL und Dieter Bohlen ab sofort getrennte Wege gehen. Aber das heißt noch lange nicht, dass sich der Showmaster ab sofort aus der Öffentlichkeit zurückziehen wird. Ganz im Gegenteil: Der Poptitan hat einen fetten Deal an Land gezogen. Dabei geht es nicht um Talente, sondern um Textilien.

Ab sofort heisst es für Dieter nämlich Klamotte statt Casting. Aber irgendwie hängen die beiden Bereiche doch auch zusammen. Denn: Was Dieter Bohlen (67) bei seinen Juror-Auftritten in den Sendungen DSDS und „Das Supertalent“ getragen hat, stand bereits vor der Show fest. Natürlich die absolute Lieblingsmarke des „Modern Talking“-Stars: Camp David. Der 67-Jährige macht kein Geheimnis draus, dass er fast ausschließlich die bunte Mode mit den ausgefallenen Schriftzügen auf der Brust trägt. Seit etlichen Jahren verbindet das deutsche Label und den Sänger eine innige Beziehung – und die ist natürlich auch geschäftlicher Natur.

Neuer Deal für Dieter und Carina

Seit mehr als zehn Jahren ist Dieter Bohlen Markenbotschafter für Camp David. Wer an das deutsche Modelabel denkt, verbindet damit automatisch den Poptitan. Kein Wunder also, dass der ehemalige DSDS-Juror und die Firma mit Sitz im brandenburgischen Hoppegarten bereits im letzten Jahr für eine Kollektion zusammengearbeitet haben. Damals bringt der Discounter Lidl diese gemeinsame Kollektion zwischen dem Dieter, Camp David und Soccx auf den Markt. Und wer eignet sich als Werbegesicht am Besten? Natürlich der Showmaster höchstpersönlich.

Gemeinsam mit seiner Freundin Carina hat der 67-Jährige zum zweiten Mal die Entstehung der einzelnen Kleidungsstücke tatkräftig unterstützt. Nachdem die erste Kollektion so super gelaufen ist, wird es ab dem 19. April eine einmalige Zugabe mit dem Motto „Exklusiv für euch“ geben. Die Stücke sind online im Lidl-Shop und in 3.200 Filialen erhältlich.

Bohlen-Mode zum Discounter-Preis

Insgesamt acht Kollektionsteile wird es ab nächster Woche zu kaufen geben. Unter anderem ausgefallene Poloshirts und stylische Shorts für Herren, dazu trendige T-Shirts und lässige Sweatshorts für Damen. Die Preise der einzelnen Teile werden zwischen 11,99 Euro und 29,99 Euro liegen. Somit gibt es die exklusive Bohlen-Mode bald zum erschwinglichen Discounter Preis für jedermann. Lidl ist sich sicher, dass die zweite Kollektion genau so gut laufen wird, wie schon die erste Zusammenarbeit mit Camp David und Soccx. Solange Dieter das Werbegesicht bleibt, ist der Erfolg mit Sicherheit garantiert.

Der Beginn einer großen Liebe

Der „Modern Talking“-Star hat das deutsche Modelabel in den vergangenen Jahren zu seinem Markenzeichen gemacht. Alles beginnt im Herbst 2010, als Dieter in der „Das Supertalent“-Jury sitzt und zu einer der Sendungen ein weißes Camp David-Hemd trägt. 8 Millionen Menschen schauen die Talentshow im deutschen Fernsehen. Daraufhin steigen die Verkaufszahlen der Marke über Nacht rasant in die Höhe. Der Anfang einer ganz großen Liebe zwischen Bohlen und dem deutschen Unternehmen. Seitdem ist der 67-Jährige ausschließlich in Poloshirts, Hemden oder Hoodies von Camp David zu sehen. Egal ob in TV-Shows oder privat auf seinem Instagram-Account. Der Vater von sechs Kindern ist dem Label stets treu geblieben.

Was steckt hinter der Kult-Marke?

Ob Dieter sein Faible für Camp David bereits viel früher hätte entdecken können? Denn die Firma mit Sitz im brandenburgischen Hoppegarten gibt es schon seit 23 Jahren. 1997 wird das Label vom Unternehmen Clinton als Ausstatter für Herren-Freizeitbekleidung ins Leben gerufen. Im selben Jahr entsteht die angelehnte Marke Soccx für Frauenbekleidung. Geführt wird die Modemarke von den drei Brüdern Thomas, Hans-Peter und Jürgen Finkbeiner aus dem Schwarzwald. Der Ex-Chefjuror ist es übrigens, der 2010 dafür verantwortlich ist, dass das Label mit den ausgefallen Schriftzügen nicht mehr länger nur in den neuen Bundesländern erhältlich ist, sondern auch im Westen vertreten wird. Ein Jahr später erreicht die Firma erstmals einen Umsatz von über 100 Millionen Euro – Alles dank Bohlen. Neben dem Künstler sind unter anderem Boxprofi Arthur Abraham und Model Markus Schenkenberg Markenbotschafter für das Label.

Trägt er Camp David nur wegen des Geldes?

Dass der Poptitan und das Modeunternehmen inzwischen einen langjährigen Werbevertrag ausgehandelt haben ist klar. Bohlen wird dafür bezahlt, egal wo er auftritt, Klamotten von Camp David zu tragen. Wieviel der 67-Jährige wirklich dafür bekommt, ist unklar. Fakt ist, dass es eine unglaubliche Summe sein muss. Doch einzig und allein aus finanziellen Gründen müsste der „Modern Talking“-Star die Mode des Labels nicht tragen. Schließlich hat Dieter mit einem geschätzten Vermögen von 135 Millionen Euro längst ausgesorgt. Allerdings wird dem Herrn Bohlen gerne einmal Knauserigkeit nachgesagt.

Bleibt trotzdem zu hoffen, dass dem ehemaligen „DSDS“-Juror die oft grenzwertig bedruckten Hoodies, Hemden und Shirts wenigstens ein bisschen gefallen. Aber: Irgendwie gehören Fummel der Marke Kindergartenkind meets Malle-Proll schon längst zu seinem Markenzeichen. Ohne Camp David wäre Dieter irgendwie einfach nicht mehr der Dieter…

(TSK)