Dolly Parton spendet eine Million Dollar für Coronaforschung

Country-Legende Dolly Parton will es nun einige Stars gleichtun. So mancher Promi will sich im Kampf gegen das Coronavirus engagieren und spendet Geld, so auch die 74-jährige.

Dolly Parton möchte gleich eine Million Dollar für den Kampf gegen das Coronavirus spenden, wie sie auf Instagram in einem Post erklärte.

Geben, wer geben kann

Das Geld solle der Corona-Forschung der Vanderbilt University in der Stadt Nashville, Tennessee zugutekommen, schrieb Dolly Parton. Sie rief auch andere Menschen zu Spenden auf. Die Universität bedankte sich umgehend mit einem Post, in dem sie das Statement der Musikerin teilte.

Die Patentante von Sängerin Miley Cyrus, die mit dem Hit „Jolene“ weltbekannt wurde, ist nicht der einzige US-Star, der sich zu großzügigen Spenden bereit erklärt hat. Die Musiker Jay-Z und Rihanna wollten über ihre Stiftungen zwei Millionen Dollar unter anderem spenden.

Die sollen für nicht angemeldete Erwerbstätige, die Kinder von Krankenpflegern, ältere Menschen und Obdachlose bereitgestellt werden. Auch Kylie Jenner erklärte sich bereit, eine Million Dollar für Atemmasken und Schutzkleider geben zu wollen, wie aus einem Post hervorging. (dpa/KT)