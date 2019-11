Dua Lipa steht gar nicht auf das Wörtchen „Nein!“

Dua Lipa hat ihren Schlüssel zum Erfolg verraten. Die 24-jährige Popsängerin ist ein absoluter Megastar und hat bereits zwei Grammys gewonnen. Auf die Frage, was ihr Schlüssel zum Erfolg im Musikbusiness ist, antwortete die Entertainerin jetzt gegenüber der ‘Bild’-Zeitung: „Du musst einfach sehr, sehr hart arbeiten.“ Und weiter: “ Du darfst kein ‘Nein’ akzeptieren. Du musst an dich glauben, bevor es alle anderen tun.“

Quelle: instagram.com

„Einen Plan B hatte ich nie“

Eine Alternative zur Musik sei für sie nie in Frage gekommen: „Einen Plan B hatte ich nie – ich wollte mir keine Option offenhalten, auf die ich zurückfallen könnte.“ Gemeinsam mit ihren Produzenten arbeitet sie heute an sehr persönlichen Songs.

Wirklich komisch findet sie das aber nicht, so Lipa weiter: „Du musst lernen, dass du verletzlich bist, wenn du ins Studio gehst – und du musst lernen, dich zu öffnen. Die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, stehen mir sehr nahe und sie sind gute Freunde von mir – sie wissen viel von mir und über mich.“

Weiter erklärt sie: „Klar, ist es auch beängstigend in ein Studio zu gehen und sich komplett zu öffnen. Wie das geht, habe ich aber während der Arbeit an meinem ersten Album gelernt. Mittlerweile weiß ich, was ich will und fühle mich in allem viel selbstbewusster und selbstsicherer.“