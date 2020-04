Dua Lipa zockt jetzt „World of Warcraft“

Dua Lipa isoliert sich aufgrund des Coronavirus gerade in den eigenen vier Wänden. Aber daran will sie ihre Fans teilhaben lassen.

Darum schrieb die Sängerin jetzt auf Instagram, wie die vergangenen Tage bei ihr aussahen: „Quarantänen-Tagebuch: Das Experiment der Woche… pinke Haare. Das war es auch schon. Ich habe mir keine neuen Fertigkeiten angeeignet, aber ich hab mich bei dem Spiel ‚World of Warcraft‘ angemeldet und ich habe dort jetzt zwei Haustiere, die Mintsaws und Sheena heißen.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von DUA LIPA (@dualipa) am Apr 16, 2020 um 7:43 PDT

Wenig Erfahrung mit Instagram

Und weiter offenbart sie: „Ich habe morgens ein paar FaceTime-Workouts mit einem Freunden gemacht und da ich immer noch ein bisschen Promo von zuhause aus mache, ein massiver Dank an all die Journalisten, die so geduldig mit mir waren, während ich versucht habe, ein wahrer Technik-Zauberer zu werden.“

Schon vor einigen Wochen hatte die 24-Jährige damit begonnen, statt realen Konzerten Live-Performances auf Instagram zu geben. „Ich bin immer noch dabei, es zu lernen. Ich habe diese Woche erst meinen zweiten Live-Stream überhaupt auf Instagram gemacht. Es ist anders, aber eine wirklich witzige Methode, um sich mit den Fans und dem Publikum zu verbinden“, erklärte sie.

Die positiven Seiten von Corona

Die Sängerin freut sich, dass die sozialen Netzwerke nun endlich dazu genutzt werden, um die unverfälschte und ungeschönte Realität der Menschen wiederzugeben. „Es ist interessant, zu sehen, wie wir sind, wenn wir uns nicht länger in unserer Komfortzone befinden. Du bist einfach eine reduzierte Version: Du bist auf deinem Sofa, du bist in deinem Wohnzimmer. Du bist komplett unverhüllt und ich denke, das verbindet Leute auf einem anderen Level, weil es zeigt, dass wir alle gleich sind und dass wir alle menschlich sind“, führte die Britin aus. (Bang)