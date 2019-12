Dwayne Johnson mit emotionaler Botschaft an Tochter Jasmine

Kurz vor Weihnachten stand bei Dwayne Johnson noch ein anderes Familienfest auf dem Programm. Seine Tochter Jasmine feierte nämlich gerade ihren vierten Geburtstag. Auf Instagram postete er ein süßes Foto von dem Ehren-Tag der Kleinen und schrieb dazu eine emotionale Botschaft.

„Ich verspreche nicht, dass ich für den Rest deines Lebens hier sein werde, aber du hast mein Wort, ich werde dich lieben und für den Rest deines Leben für dich sorgen. Alles Gute zum 4. Geburtstag, meine Jazzy…Und Gott sei Dank, hast du das gute Aussehen von deiner Mama“, so der 47-Jährige zu dem Beitrag.

Quelle: instagram.com

Hochzeit nach zehn Jahren Beziehung

Dabei bezog er sich auf seine Ehefrau Lauren Hashian. Der Schauspieler und die 35-Jährige gaben sich erst im Sommer das Ja-Wort. Ein Paar waren sie zuvor aber schon seit 10 Jahren. Neben Jasmine, haben die US-Amerikaner noch eine weitere Tochter namens Tiana Gia, die ein Jahr alt ist. Privat läuft es bei dem Hollywoodstar also genauso gut, wie beruflich. Zuletzt stellte er seinen neuen Film „Jumanji: The Next Level“ vor.