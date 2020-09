11.09.2020 08:35 Uhr

Elena Miras spricht Klartext: „Viele meinten, wir hätten nicht zusammengepasst“

Nachdem Elena Miras und Mike Heiter ihr Liebes-Aus verkündet haben, hat die Beauty nun offen über die Trennung gesprochen.

Am 9. September gaben Elena Miras und Mike Heiter in ihren Insta-Storys bekannt, dass sie von nun an getrennte Wege gehen werden. In der RTL-Show „Pocher-gefährlich ehrlich!“ hat sich die Influencerin jetzt zu dem Liebes-Aus geäußert.

Trennung stand schon länger fest

Moderatorin Amira Pocher hat sich dabei zunächst für das mediale Echo interessiert, das die Trennung ausgelöst hat. „Wenn es dann mal raus ist, ist es schlimmer, als man es sich gedacht hat“, so die gebürtige Schweizerin dazu.

„Viele melden sich aber und behaupten, wir hätten eh nie zusammen gepasst. Die Entscheidung haben wir jetzt aber nicht gestern gefällt. Seitdem ist schon ein bisschen Zeit vergangen“, hat Elena außerdem verraten. Immerhin hat die Reality-Darstellerin ihren Anhängern bereits vor wenigen Tagen einen Hinweis darauf geliefert, dass es zwischen ihr und dem 28-Jährigen nicht mehr ganz so prickelnd läuft.

Elena Miras kündigte das Liebes-Aus schon vorher an

Anfang September hat Miras das kryptische Statement „Glück findet sich in der Freiheit. Freiheit findet sich dort wo ich echt bin“ gepostet. Kurze Zeit später folgte dann die Schock-Nachricht für viele Fans. „Nach drei Jahren sind wir zum Entschluss gekommen, dass wir ab sofort getrennte Wege gehen. Auf Einzelheiten, wer Schluss gemacht hat oder wieso oder warum, werden wir für uns behalten“, so Elena und Mike per Instagram.

Hier haben sie sich kennengelernt

„Unsere Tochter wird uns immer miteinander verbinden. Wir werden eine respektvolle und freundschaftliche Beziehung zueinander pflegen.“ Klingt ganz so, als seien die beiden im Guten auseinander.

In der Pocher-Show hat man Elena Miras aber deutlich angesehen, dass es ihr schwer fällt, über die gescheiterte Beziehung zu sprechen. Immerhin waren sie und der 28-Jährige auch rund drei Jahre lang ein Paar, nachdem sie sich 2017 bei „Love Island“ kennengelernt haben.

Gemeinsame Single

Außerdem haben die beiden eine gemeinsame Tochter namens Aylen, die 2018 zur Welt kam. Im vergangenen Jahr haben Elena Miras und Mike Heiter die Reality-Show „Das Sommerhaus der Stars“ gewonnen. Zuletzt haben die Fernsehstars eine gemeinsame Single herausgebracht und in „Anker“ über ihre Liebe gesungen. Als der Song veröffentlicht wurde, stand aber wohl schon fest, dass die beiden in Zukunft getrennte Wege gehen werden.