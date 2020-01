Elle Fanning hortet Kaugummi-Verpackungen unterm Bett

Elle Fanning hat ein Faible für Kaugummi-Papierchen – sie hortet sie in einer Kiste. Bei einer Sache wird die 21-jährige Schauspielerin schwach: Kaugummis! Doch noch mehr als die Kaugummis selbst, liebt sie deren Verpackungen.

So kann sie einfach nicht anders, als die Kaugummi-Papierchen zu behalten und sie in Kisten unter ihrem Bett aufzubewahren. Über ihr besonderes Sammel-Hobby sagt Elle: „Ich liebe auch Kaugummi, und ich habe eine Kaugummi-Papier-Besessenheit. Dubble Bubble Papiere. Bazooka Papiere. Ich kaue den Kaugummi und dann sammle ich alle Verpackungen in Schuhkartons unter meinem Bett. Ich habe Tausende.“

Quelle: instagram.com

Hühnerknochen bringen Glück

Doch eine andere Angewohnheit der hübschen Blondine, ist wohl noch ein wenig skurriler. So ging sie immer mit Hühnerknochen in der Tasche herum, weil sie dachte, das hätte ihr Glück gebracht. Der ‚W‘-Zeitschrift fügte die ‚Maleficent – die dunkle Fee‘-Darstellerin hinzu: „Ich hatte auch eine Obsession für Wishbones. Wenn wir Hühnchen hatten, spielten wir das Wishbone-Spiel, und wenn ich gewonnen habe, habe ich die Knochen in meiner Handtasche behalten. Die Wishbones gaben mir viel Glück.“