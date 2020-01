Elle Macpherson trägt zu Silvester traditionell weiß

Elle Macpherson verrät, wo und wie sie jedes Jahr Silvester feiert und was sie zu diesem besonderen Anlass trägt. Die 55-jährige Schönheit hat es zu einer Art Tradition gemacht, Silvester mit ihrer Familie auf den Bahamas zu verbringen.

Auch in Sachen Outfit für diese besondere Nacht, überlasst das Model nichts dem Zufall, wie sie in ihrer ‚Get The Gloss‘- Kolumne verrät: „Ich liebe es, Silvester und Neujahr mit Menschen zu verbringen, die ich für das ganze folgende Jahr und die kommenden Jahre in meinem Leben haben möchte – meine Kinder, Freunde, Familie und Lieben.“

Quelle: instagram.com

„Wir spielen keine Spiele, aber wir tanzen“

Und weiter: „Ich trage oft Weiß, es ist eine Art von Tradition für mich. Normalerweise sind wir auf den Bahamas und gehen zum lokalen Junkanoo, einer bahamaischen Prozession mit Trommeln und Kostümen. Es ist musikalisch, fröhlich, kreativ, erdig und authentisch und eine meiner Lieblingsarten, das neue Jahr zu feiern. Wir spielen keine Spiele, aber wir tanzen, obwohl meine Kinder sagen, ich sollte in diesem Stadium wahrscheinlich nur zuschauen!“

Elle, die die Söhne Arpad, (21), und Aurelius, (16), hat, enthüllte ebenfalls, was sie an Silvester obenrum trägt. „Ich trage nicht viel Make-up auf den Lippen. Ich liebe einen organischen Concealer unter meinen Augen, einen kleinen Pat McGrath Skin Fetish Highlighter und RMS Beauty Lip2Cheek auf meinen Lippen.“