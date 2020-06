Elle und Dakota Fanning sind sich wegen Corona wieder näher

Elle Fanning genießt die gemeinsame Zeit mit ihrer Schwester Dakota in der Isolation. Wegen der Corona-Pandemie können auch diese beiden Schauspielerinnen aktuell nicht viel unternehmen oder ihrem Beruf nachgehen.

Umso glücklicher ist die 22-Jährige darüber, dass sie Zeit mit ihrer Schwester verbringen kann, die sie unter normalen Umständen nicht so oft sieht. Die 26-jährige Dakota Fanning wohnt nämlich in New York, während Elle bei ihrer Mutter und Großmutter in Kalifornien lebt, wenn sie nicht gerade einen Dreh hat. Für die Quarantäne kam Dakota aber zu ihrer Familie nach Hause.

Es ist selten

„Es ist eine seltene Gelegenheit, dass wir zusammen sein können. Deshalb genießen wir die Gesellschaft der Anderen“, erklärte Elle nun gegenüber dem Magazin „DuJour“.

Ein weiterer Grund, warum die Schauspielerin froh war, ihre Schwester bei sich zu haben, war ihr Geburtstag, der ebenfalls in die Zeit der Quarantäne fiel. Im April wurde die hübsche Blondine 22 und feierte ihren besonderen Tag mit ihrer Familie, chinesischem Essen, dem Song ’22‘ von Taylor Swift und Erdbeerkuchen. „Ich bin ein wenig besessen von Erdbeeren. Ich habe während der Quarantäne Malbücher von Erdbeermürbeteig-Kuchen ausgemalt.” (Bang)