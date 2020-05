Elon Musk wieder Papa: “Mama und Kind geht es gut”

Babyglück für Tesla-Chef Elon Musk. Der 48-Jährige ist erneut Papa geworden. „Mama und Kind geht es gut“, twitterte der US-Unternehmer.

Der frischgebackene Vater verriet noch weitere Details: Das Baby sei ein Junge, als Namen gab er auf Nachfrage eines Twitternutzers an: „X Æ A-12 Musk“. Klingt sehr nach der typischen Exzentrik von Musk, aber auch von Mama.

Mom & baby all good — Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2020

Bei der handelt es sich und die kanadische Sängerin Grimes (32). Die Musikerin, deren bürgerlicher Name Claire Boucher ist, und der Unternehmer sind seit etwa zwei Jahren ein Paar. In den Medien werden sie immer wieder als das exzentrischte Paar der Welt betitelt.

Zum ersten Mal zeigten sie sich im Mai 2018 zusammen auf der Met Gala in New York. Ein Instagram-Post von ihr mit Babybauch heizte im Januar dann die Spekulationen rund um das Thema Familienplanung an.

Für die Musikerin ist es das erste Kind, für Musk bereit Nachwuchs Nummer sechs! Der 48-Jährige hat mit seiner Ex-Frau, der kanadischen Autorin Justine Wilson, bereits fünf Söhne (Zwillinge und Drillinge).

Musks erster Sohn Nevada ist 2002 tragischerweise mit nur zehn Monaten am plötzlichen Kindstod gestorben.