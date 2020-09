07.09.2020 20:53 Uhr

Eloy de Jong: „Hätte eine Pille genommen, die mich heterosexuell macht“

Eloy de Jong ist neben seiner Musik vor allem für sein Zahnpasta-Lächeln bekannt. Auch auf der Bühne präsentiert sich der Schlagersänger stets gut gelaunt. Doch Eloy hat auch schon schwere Zeiten hinter sich gebracht.

Mit gerade einmal 14 Jahren hat sich der heute 47-Jährige bei seiner Mutter als homosexuell geoutet. „Wir mussten beide weinen. Ich war einfach nur erleichtert. Und meine Mutter weinte, weil sie wusste, wie schwer mir das gefallen war“, erklärte der Künstler nun in seiner Biografie „Egal was andere sagen“.

So reagierte sein Vater

Für sein Vater war das Outing allerdings ein Schock: „Seine Reaktion hätte nicht schlimmer sein können: Er behandelte mich erst wie Luft, dann verachtete er mich. Ich glaube, dass er fast das komplette nächste Jahr nicht mit mir sprach. Für ihn war Homosexualität gegen die Natur. Er ging sogar so weit, sich die Hände zu waschen, wenn er etwas anfasste, das ich zuvor berührt hatte“, beschrieb Eloy die schwierige Zeit.

„Ich wollte normal sein. Ich wollte die perfekte Welt zeigen. Aber dass ich schwul war, wussten die anderen weit vor mir“, so der Sänger.

„Hätte es eine Pille gegeben, die mich heterosexuell gemacht hätte, ich hätte sie sicher genommen.“

In den 90ern war er ein Frauenschwarm

„Ich beneidete Hetero-Jungs“, erklärte er außerdem. Während sich der Musiker bei seiner Familie schon als Teenager geoutet hat, öffnete er sich gegenüber seinen Fans erst viel später, im Jahr 1999. In den 90ern war Eloy de Jong nämlich Teil der Boygroup „Caught in the Act“ und galt zu der Zeit als echter Frauenschwarm. Doch wohl fühlte er sich dabei nicht.

Vor seinen Fans hat er sich verstellt

„Ich kam mir damals vor, als wäre ich einer dieser Darsteller im Disneyland: Sie laufen den ganzen Tag im Micky-Maus-Kostüm rum, winken, hüpfen und lassen sich mit den Kindern fotografieren. Am Ende des Tages zog ich mein Kostüm aus und nahm meine Maske ab. Dann war ich wieder ich, der schwule, unsichere junge Mann, der sich nackt fühlte“, berichtete er in seiner Biografie.

Eloy und sein Partner haben eine Tochter

Mittlerweile lebt der Schlagersänger seine Sexualität offen aus und wird dabei von seinen Fans unterstützt. Doch auch privat hat Eloy sein Glück gefunden. Seit rund 13 Jahren ist er mit seinem Lebensgefährten Ibo liiert. Die beiden haben eine neunjährige Tochter namens Indy. Die Familie lebt im niederländischen Utrecht. Der Sänger stammt ja auch gebürtig auch aus Holland.