Elyas M’Barek zur Urlaubssaison: So gabelt man Frauen am Strand auf

Wen hat Elyas M'Barek denn da aufgerissen? Oder besser gesagt: aufgegabelt. Dass der Schauspieler in seiner Freizeit gerne mal auf Ibiza rumhängt, dürfte zumindest seinen Followern ja bereits bekannt sein.

Vor Corona hat der 38-Jährige nämlich in regelmäßigen Abständen Urlaubsgrüße von seinen Trips auf die spanische Insel gesendet. Obwohl man mittlerweile theoretisch wieder nach Ibiza reisen könnte, scheint der Frauenschwarm derzeit aber lieber noch in seiner Heimat München bleiben zu wollen.

Spaßvogel

An seine Zeit am Strand wird er sich aber trotzdem gerne erinnern. Auf Instagram hat der „Nightlife„-Darsteller gerade ein Foto gepostet, auf dem er zeigt, wie er dabei Frauen aufgabelt. Pünktlich zur Urlaubs-Saison dürften sich wohl insbesondere seine männlichen Fans dafür interessieren, wie man zumindest an der Ostsee heiße Chics klärt.

Mit dem Foto hat sich Elyas allerdings einen Spaß erlaubt. Beim Essen hat er die Gabel in dem Moment, als das Foto aufgenommen wurde so ausgerichtet, dass es aussieht, als hätte er eine Frau im Hintergrund aufgespießt. Neben ihm ist sein Kumpel Nils Müller zu sehen, der als Künstler tätig ist.

Was steht sonst so an?

Dazu schrieb M’Barek: „Letztes Jahr um die Zeit haben wir noch Leute am Strand aufgegabelt.“ Kann er dieses Jahr ja auch machen. Wenn nicht auf Ibiza, dann eben am Starnberger See. Die Frauen da würden sich bestimmt auch freuen.

Was der Darsteller derzeit sonst so treibt, ist nicht bekannt. Genauso wenig, wie ob in nächster Zeit ein Film-Projekt ansteht. Im Gegensatz zu seinen Kollegen postet er auf Instagram vergleichsweise wenig Content. Aber er verdient sein Geld ja auch als Schauspieler und nicht als Influencer.