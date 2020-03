Emily Ratajkowski schreibt ein feministisches Buch

Emily Ratajkowski verfasst ein Essayband. Das 28-jährige Model schreibt Essays, die seine Sicht auf den Feminismus schildern, nachdem es sich bereits häufig auf Demonstrationen für Frauenrechte einsetzte.

In einem Interview in der ‚Late Night With Seth Meyers‘-Show am Dienstag (10. März) enthüllte Emily ihre Inspiration für das Buch: „Ich hatte eine komische Erfahrung.“

Ihr Blick auf den Feminismus

Und weiter: „offensichtlich, bin ich so dankbar für meine Karriere und mein Leben, aber ich habe eine bestimmte Sicht auf den Feminismus, die ich gerne mit der Welt teilen möchte, darüber, was für Erfahrungen ich machte, und hoffentlich werden die Leute sich dafür interessieren, sie zu lesen.“

Die schöne Darstellerin, die mit dem Regisseur Sebastian Bear-McClard verheiratet ist, ist sehr stolz darauf, mit der Unterstützung ihres Ehemannes bereits 150 Seiten für den Band geschrieben zu haben.

Der ‚Gone Girl – Das perfekte Opfer‘-Star und seine Freundin Amy Schumer wurden im Jahr 2018 festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht, da sie an den Protesten gegen die Ernennung des Richters Brett Kavanaugh in das oberste Gericht teilnahmen, der wegen sexueller Nötigung angeklagt wurde.