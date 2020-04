Eminems Tochter hockt zuhause und macht heiße Selfies

Eminem gehört seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Rapper der Welt. Bislang verkaufte der Künstler rund 250 Millionen Platten. Doch es gibt etwas, auf das der 47-Jährige noch viel stolzer ist – und das hat absolut gar nichts mit seiner Musik zu tun.

Die Rede ist von seiner Tochter Hailie Jade Scott. Mit gerade einmal 24 Jahren ist die junge Frau bereits studierte Psychologin, wobei sie das College mit Bestnoten abgeschlossen hat. „Wenn ich also über meine Leistungen nachdenke, ist das wahrscheinlich das, worauf ich am meisten stolz bin… Wissen Sie, dass ich in der Lage bin, Kinder großzuziehen“, so der Rapper im Gespräch mit Box-Legende Mike Tyson, in dessen Podcast „Hotboxin“.

Sie hat noch keine Kinder

„Sie hat keine Babys, nur einen Freund und ihr geht es gut“, berichtete er weiter. Bereits 2018 betonte Hailie gegenüber der Briten-Zeitung ‚Daily Mail‘, wie nahe sie und ihr berühmter Vater sich stehen.

Doch die junge Frau hat nicht nur was im Kopf, sondern sieht dazu auch noch gut aus. Auf ihrem Instagram-Account hat sie knapp 2 Millionen Follower, die sie regelmäßig mit Selfies versorgt. Doch im Gegensatz zu vielen anderen Damen in ihrem Alter, präsentiert sich die 24-Jähirge dabei eher natürlich, was sie extrem sympathisch wirken lässt.

Das macht sie während Corona

So vertreibt sich Scott auch während der Corona-Krise die Zeit. „Ich würde mich so gerne mit meinen Freunden treffen aber ich bleibe zuhause und mache Selfies…Es ist wichtig, dass wir zuhause bleiben. Je früher jeder mitmacht, desto früher ist es auch wieder vorbei“, schrieb sie beispielsweise zu einem ihrer neusten Beiträge.

Neben Hailie, hat Eminem noch zwei weitere Töchter. Whitney Mathers (17) sowie Alaina Mathers (26), die adoptiert wurde.