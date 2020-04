Enrique Iglesias: Zuckersüßes Video mit Töchterchen Mary

Enrique Iglesias zeigt erstmals seine zwei Monate alte Tochter Mary in einem süßen Video. Schon jetzt wird klar, dass die junge Dame das Rhythmusgefühl von Papa im Blut hat.

Am Sonntag teilte der spanische Sänger ein Video, in dem Töchterchen Mary auf seinem Schoß sitzt und zu „We Are Young“ von der Band „fun.“ heiter mitwippt. Dabei hält sich das zwei Monate alte Mädchen an den Zeigefingern ihres Vaters fest, der sie behutsam hin- und herbewegt. Ihre großen blauen Augen gucken fragend und versuchen zu verstehen, was der Papa da macht. Einfach niedlich!

Er tut alles für ein Lachen seiner Kinder

Enrique Iglesias (44) und seine Partnerin, die ehemalige Tennisspielerin Anna Kournikova (38), mit der er schon seit fast zwei Jahrzehnten zusammen ist, hießen die kleine Mary, auch Masha genannt, am 30. Januar 2020 willkommen. Ihre beiden älteren Geschwister Lucy und Nicolas sind im Dezember zwei Jahre alt geworden. Die sind die Späße ihres Vaters schon gewohnt.

Für die Zwillinge gibt Papa Enrique ebenfalls von Zeit zu Zeit den Spaßvogel. Für ein Lachen seiner Kinder würde der 44-Jährige einfach alles tun, wie er in den folgenden Videos unter Beweis stellt: