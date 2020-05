Eva Green will als Selbstversorgerin auf einer Farm leben

Eva Green hätte nichts dagegen, ihre Schauspielkarriere gegen eine Farm zu tauschen. Die Schauspielerin träumt davon, als Selbstversorgerin auf dem Land zu wohnen. Sobald Eva ihre Traumfarm gefunden hat, könnte sie ihre Arbeit vor der Kamera für immer hinter sich lassen.

„Sag niemals nie“

Im Interview mit dem Magazin“Town & Country“ erklärt sie auf die Frage, ob sie Hollywood für ein Leben als Bäuerin aufgeben würde: „Sag niemals nie.“ Die französische Schauspielerin arbeitet derzeit an ihrem Fachwissen, um für das Leben auf einem Bauernhof gewappnet zu sein:

„Ich will eine Farm kaufen. Vielleicht in Wales – ich liebe Wales, oder Irland wäre auch ein absoluter Traum. Also ja, ich suche. Und ich mache Landwirtschaftskurse online, um etwas über Permakultur zu lernen. Es ist sehr interessant, sehr ökologisch. Das sollte man in der Schule lernen“, verrät Eva Green.