21.12.2020 12:57 Uhr

Evelyn Burdecki: Darum möchte sie ihren Neuen nicht zeigen

Evelyn Burdecki gehört mittlerweile zu den festen Größen im deutschen Showbiz. Dennoch legt die Blondine viel Wert auf ihre Privatsphäre.

Nachdem Evelyn Burdecki (32) einst als Teilnehmerin bei “Der Bachelor“ bekannt wurde, konnte sie immer mehr TV-Jobs an Land ziehen. Bis zuletzt war die Beauty als Jurorin bei “Das Supertalent“ zu sehen. Besonders bei den Männern scheint Evelyn dabei gut anzukommen. Kein Wunder, immerhin ist das It-Girl auch eine extrem heiße Granate.

Ihr Mr. Right muss nicht in der Öffentlichkeit stehen

Dennoch scheint die schöne Düsseldorferin keinen Mann an ihrer Seite zu haben. Nicht selten schauen sich Promi-Ladys im Showbiz nach einem Partner um, der ebenfalls in der Öffentlichkeit vertreten ist. Evelyns Mr. Right hingegen muss nicht zwangsläufig im Rampenlicht stehen. “Sollte ich einen Mann kennenlernen, der nicht bekannt ist, würde ich ihn erstmal nicht zeigen“, erzählte die 32-Jährige zuletzt bei ““Stadt Land BILD“.

Evelyn Burdecki träumt von Zwillingen

“Das würde ich auch nicht machen, wenn ich heiraten würde oder schwanger wäre. Ich bin der Meinung, dass man nicht alles zeigen muss“, betonte Evelyn Burdecki. Zudem träumt das Reality-Sternchen davon, eines Tages Zwillinge zu bekommen. “Ich würde am liebsten mal Zwillinge bekommen. Ich finde das so süß“, schwärmte die Blondine.

Diese Männer haben gute Chancen

“Ich brauche auf jeden Fall einen Mann, der Zwillinge in seiner Familie hat“, scherzte Evelyn weiter. Das Zwillingsgen scheint jedenfalls nachweislich vererbbar zu sein. An dieser Stelle hat die Granate also verraten, welche Männer besonders gute Chancen bei ihr haben. Gegenüber der Nachrichtenagentur “spot on“, erklärte der deutsch-polnische TV-Star erst vor Kurzem, dass er von einer großen Familie träumt.

Großfamilie mit einem tollen Mann

“Ich will fünf Kinder haben und eine tolle Hochzeit, aber ohne einen tollen Mann geht das ja nicht“, so Evelyn Burdecki. Sie selbst hat zwei älterer Geschwister: Schwester Margarete und Bruder Tomek. (JuC)