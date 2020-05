Evelyn Burdecki: Darum will sie unbedingt Fünflinge haben

Evelyn Burdecki hat verraten, dass sie sich nicht nur ein Kind wünscht! Wenn es um Nachwuchs geht, soll die prominente Blondine gleich fünf Kinder mit ihrem zukünftigen Partner haben wollen. In einem Interview mit RTL plauderte die hübsche Düsseldorferin ganz offen über das Thema Kinder und enthüllte:

„Ich liebe Kinder, ich will selber fünf Kinder irgendwann mal haben. Ich bin zwar schon in Bereitschaft, aber es ist noch keiner da“, so Evelyn Burdecki. Die TV-Persönlichkeit erklärte auch, was hinter ihrem Wunsch nach nicht nur fünf Kindern, sondern gleich Fünflingen steckt.

Darum will sie Fünflinge

„Am liebsten Fünflinge, weil dann habe ich nicht so viel zu tun. Also einmal raus, und dann sind die da. Aber am liebsten fünf Kinder. Traum wäre wirklich Fünflinge, aber da muss man ja auch den Richtigen finden, weil er muss ja wieder im Stammbaum welche haben, die schon Zwillinge in der Familie hatten“, verriet Evelyn. Da bleibt zu hoffen, dass die Schönheit bald den Richtigen für ihre Pläne finden wird. Es bleibt also spannend… (Bang)