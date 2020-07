Dienstag, 28. Juli 2020 09:11 Uhr

Evelyn Burdecki hat abgespeckt und zeigt After-Lockdown-Body

Über die Lockdown-Zeit hat auch Evelyn Burdecki ein wenig zugenommen und jammerte vor wenigen Wochen noch über die überflüssigen Pfunde. Ihr Ziel war es nun die Corona-Kilos wieder loszuwerden.

Dafür hat sich Evelyn Burdecki etwas Hilfe geholt und zu einem Abnehm-Shake gegriffen, den sie die letzten Wochen getrunken hat. Jetzt freut sie sich über das Ergebnis, denn sie hat es tatsächlich geschafft abzunehmen.

Sie berichtet über ihre Kur

Ganze acht Kilo hatte die Blondine über die letzten Wochen zugenommen und berichtet jetzt über ihr Abnehm-Ergebnis. Auf Instagram postete sie ein Bild in einer knappen Shorts und einem Crop-Top und schrieb:

Quelle: instagram.com

„Meine 31 Tage Kur von @shapeworld ist geschafft und ich muss zugeben, dass es gar nicht so schwer war wie gedacht. An manchen Tagen war es mal etwas schwerer die Kur durchzuziehen, an anderen Tagen leichter.“

Corona-Kilos sind weg

Evelyn berichtet, dass sie nicht nur den Shake getrunken habe, sondern auch ihre dauerhaft Ernährung umgestellt hat: „Ich habe in den 31 Tagen meine Erna?hrung umstellen ko?nnen und meinen Ko?rper endlich ganzheitlich vom Zucker entwo?hnt. Durch meine Shape World Kur fu?hle ich mich wieder viel wohler in meiner Haut, bin die Corona Kilos los geworden und bin wieder in der Spur.“

Quelle: instagram.com

Und weiter: „Ich bin echt happy, dass ich durch die Kur mein Mindset a?ndern konnte, sodass ich mich nun viel gesunder & bewusster erna?hre + meine Motivation fu?r Sport gefunden habe.“

Das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen…