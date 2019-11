Evelyn Burdecki hat keinen Bock mehr auf Männer?

Zuletzt kursierten Vermutungen, dass Evelyn Burdecki schwanger sein könnte. Aktuell schwingt die amtierende „Dschungelkönigin“ auf der „Let’s Dance„-Tournee das Tanzbein, wo sie nämlich ziemlich enge Outfits trägt und sich zuletzt ein kleines „Bäuchen“ abzeichnete. Doch mit diesen Spekulationen räumte der Reality-Star nun auf.

Die Blondine trifft nämlich derzeit überhaupt keine Männer.“Ich mache eine Date-Pause. Ich hatte zwar ein paar gehabt, aber die waren eher ein Reinfall“, offenbart Evelyn gegenüber RTL. Der Grund für die Wölbung an ihrem Bauch liegt also wohl eher in einer lustvollen Ernährun.

Quelle: instagram.com

Letzte Beziehung ging in die Hose

Dass die 31-Jährige fürs Erste keine Lust mehr auf das starke Geschlecht hat, ist allerdings auch nachvollziehbar. Ihre letzte Beziehung ging jedenfalls mächtig in die Hose. Im Jahr 2018 lernte sie in der TV-Show „Bachelor in Paradise“ ihren Ex Domenico de Cicco (36) kennen. Kurz nach der Show wurde jedoch bekannt, dass ihr Freund nebenbei noch mit einer anderen in einer Beziehung war und mit dieser bereits ein Kind erwartete.

Doch auch für die Schönheit gibt es ganz sicher irgendwo auf dieser Welt auch noch eine bessere Hälfte.