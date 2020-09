24.09.2020 21:30 Uhr

Evelyn Burdecki über die Liebe: „Es haben viele versucht, auch mit Penis Bildern“

Influencerin, Wortakrobatin und Supertalent-Jurorin Evelyn Burdecki gehört zu den begehrtesten Frauen Deutschlands. Nun hat die Beauty über ihr Leben als Single gesprochen.

Kaum zu glauben, dass eine Frau wie Evelyn Burdecki keinen Mann an ihrer Seite hat. Dabei ist die ehemalige „Bachelor„-Teilnehmerin eine extrem heiße Granate. Mit ihren 32 Jahren träumt die Blondine allerdings davon, endlich ihrer Mr. Right zu finden. „Die Liebe lässt auf sich warten. Dabei bin ich zu 100 % bereit, die Liebe zu finden, zu heiraten und Kinder zu bekommen“, so Evelyn gegenüber RTL.

Quelle: instagram.com

Evelyn Burdecki bekommt viele Angebote

An Angeboten von Männern mangelt es der 32-Jährigen Selbstdarstellerin, die 2017 durch den „Bachelor“ bekannt wurde, aber nicht: „Ja das haben schon viele versucht, auch mit Penis Bildern – sorry, aber so etwas möchte ich nicht sehen, so eine Art Bewerbung können sie sich sparen“, ärgerte sie sich. Während das Liebes-Glück also noch auf sich warten lässt, könnte es beruflich nicht besser laufen.

Sie hat viel erreicht

„Ich muss sagen, alles was ich bisher erreicht habe, das ist schon viel. Ich habe wirklich meinen Traum gelebt bzw. lebe ihn. Alles was jetzt noch kommt, ist auch wunderschön. Ich bin sehr dankbar, dass ich meinen Traum weiterleben darf“, schwärmte die Reality-Darstellerin. Ab dem 17. Oktober ist Evelyn Burdecki immer samstags um 20:15 als Jurorin bei „Das Supertalent“ zu sehen.

Mehr zum Thema:

Evelyn Burdecki lockt die Männer vor den TV

Bis dahin können sie ihre Anhänger auf Instagram bestaunen, wo die Blondine zuletzt ein heißes Foto im Bikini hochgeladen hat. Die Kommentare zu dem Post lassen jedenfalls darauf schließen, dass Evelyn Mitte Oktober wohl vor allem männliche Zuschauer vor den Fernseher locken wird, die sich das Supertalent wegen ihr ansehen werden.

Galerie

Das sagen die Follower

„Super Body. Ich freue mich darauf, dich beim Supertalent zu sehen“, schrieb zum Beispiel ein Anhänger. „Du bist einfach nur geil Evelyn, ich finde Dich total klasse so wie Du bist“, meinte ein anderer Fan. Die Rundungen der Jurorin können sich jedenfalls definitiv sehen lassen.