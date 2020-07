Evelyn Burdecki verliert Geldbörse mit sämtlichen Passwörtern

Evelyn Burdecki hatte Glück im Unglück. Zuletzt hat die Dschungelkönigin nämlich ihr Portemonnaie verloren. Dank eines ehrlichen Finders hat die Blondine ihre Geldbörse mittlerweile aber wieder zurück.

Es gibt wohl nichts Stressigeres, als einen Wertgegenstand zu verlieren. Insbesondere wenn einem der Geldbeutel abhandenkommt und man Personalausweis, Geldkarte und Co. neu beantragen muss.

Quelle: instagram.com

Er hat ihr eine Mail geschrieben

Wie die 31-Jährige in ihrer Insta-Story berichtet hat, ist ihr die Brieftasche beim Radfahren in Düsseldorf aus der Tasche geflogen. Erst nachdem sich der Finder per E-Mail bei ihr gemeldet hat, stellte sie aber fest, dass sie ihr Portemonnaie nicht mehr hat. Die Mail-Adresse hatte er offensichtlich ihrem Instagram-Profil entnommen.

„Ich dachte erst, da will mich jemand veräppeln. Aber sie war wirklich weg“, so die Blondine. „Ich habe ihn angerufen und er meinte, ich könne sie abholen.“

Sogar ihre Passwörter waren drin

„Es war wirklich alles drin, sogar meine ganzen Passwörter, die ich mir aufgeschrieben habe…Er war mein Engel, ich werde ihn immer im Herzen behalten“, so die Reality-Darstellerin.

Im Herbst geht „Das Supertalent“ in die nächste Runde. In diesem Jahr wird neben Dieter Bohlen und Bruce Darnell auch Evelyn Burdecki zu sehen sein.