Felicity Jones (36) hat endlich Selbstvertrauen

Felicity Jones hat mit zunehmendem Alter gelernt, für sich selbst einzustehen. Die 36-Jährige gehört zu den gefragtesten Schauspielerinnen Hollywoods – jedoch hatte auch sie nicht immer ein so großes Selbstvertrauen wie die schöne Brünette es heute hat.

Mittlerweile habe sich ihre Einstellung zur Selbstliebe immer weiterentwickelt und sie fühle sich mit jedem Jahr sicherer und wohler in ihrem Körper. „Mit zunehmendem Alter wächst das Vertrauen. Sie sind nicht ganz so hart mit sich selbst und müssen nicht immer alle Antworten haben.

Sie will sich fit halten

Das habe ich gelernt: Es ist in Ordnung, Fragen zu stellen“, reflektiert Felicity Jones gegenüber dem ‚Shape‘-Magazin. Die Hollywood-Schönheit erwartet derzeit ihr erstes Kind und versucht sich daher in Form zu halten, was jedoch nicht bedeutet, dass sie ihre Ernährung einschränkt.

Lieber konzentriere sie sich darauf, sich fit zu halten, als Kalorien zu sparen. Sie fügte hinzu: „Ich denke, meine Regel wäre Ausgewogenheit, wenn ich eine Regel haben würde. Das hängt so mit der Fitness zusammen: Je mehr Fitness sie betreiben, desto besser und gesünder ernähren sie sich. Und ich denke, sie müssen sich manchmal etwas gönnen. Sonst wirst du verrückt.“