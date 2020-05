Fifty Shades: Jamie Dornan mal ganz anders – in High Heels

Hat Jamie Dornan das Zeug zur Drag Queen? Der „Shades of Grey“-Star hat in Quarantäne ein Make Over von seinen Töchtern verpasst bekommen und zeigt seinen neuen Look samt neuem Namen ganz stolz.

Der Christian-Grey-Darsteller kann auch ganz anders. Jamie Dornan kennt man sonst als Psychokiller aus „The Fall“ oder als mysteriösen Sado-Maso-Fanatiker aus „Fifty Shades of Grey“. Bei ihm Zuhause zieht er aber andere, sanftere Seiten auf. Der britische Schauspieler spielte mit seinen Töchtern Elva (4) und Dulcie (6) Verkleiden. Vermutlich ahnte Jamie nicht, dass er die Rolle der Ankleidepuppe spielen würde und durfte dann für seine Mädels modeln.

Das ist die süße Jenny

In dem Post sieht man Jamie Dornan (38) in goldenen High Heels, einem knielangen roten Kleid und mit blauer Perücke. Begeistert sieht der Nordire aber nicht gerade aus. Humorvoll schreibt er: „Verkleiden mit meinen Töchtern hat eine Wendung genommen. Gestatten, Jenny (mit den blauen Haaren). Sie ist süß.“

„Call Me By Your Name“-Darsteller Armie Hammer traute dem zweifachen Vater aber nicht ganz und kommentierte: „Sich mit meinen Töchtern verkleiden = Ich besitze High Heels in meiner Größe und habe nur nach einem Vorwand gesucht, um mich wie ein wildes Luder zu fühlen“. Der Mann von Amelia Warner hat seit dem Ausbruch des Coronavirus und der damit einhergehenden Selbstisolation seine Liebe zu Instagram gefunden und gibt dort ab und zu Einblicke in sein „wildes“ Privatleben. Seinen 38. Geburtstag, den er am 01. Mai feierte, verbrachte Dornan bei einer Partie Twister.