Fiona Erdmann: „Die Kugel wird gerade echt riesig!“

Fiona Erdmann erwartet mit ihrem Freund Mohammed gerade ihr erstes Kind. Darauf freut sich die werdende Mutter schon sehr, trotzdem genießt sie auch die Zeit mit ihrem wachsenden Babybauch.

Und der wird immer größer. Anfangs hat Fiona Erdmann noch etliche Fotos und Videos gemacht, nun lässt das nach und sie fragte ihre Follower, ob es bei ihnen auch so war: „Je länger ich schwanger bin, desto mehr hab ich mich an diesen Zustand und diesen Bauch gewöhnt“, so das Model.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Fiona Erdmann (CEO) (@fionaerdmann) am Jun 14, 2020 um 11:28 PDT

Sie sucht Rat

Und weiter: „Ich mach immer noch Fotos und zwischendurch immer wieder ein Video, welches meinen Schatz in „Action“ zeigt. Aber irgendwie hat das in den letzten Wochen sehr nachgelassen. Und auch wenn die Kugel gerade echt riesig wird, ist es einfach weniger geworden.“

Sie sucht Rat bei anderen schwangeren Frauen oder Müttern und fragt: „Ist das nur so weil bei mir gerade so viel los ist und ich einfach keine Zeit habe, oder erlebt ihr oder habt ihr das ähnlich erlebt wie ich? Schreibt mir unbedingt mal euer ehrliches Feedback.“