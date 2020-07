Sonntag, 19. Juli 2020 17:42 Uhr

Fiona Erdmann hochschwanger im Umzugsstress

Fiona Erdmann erwartet gerade ihr erstes Baby und hält ihre Follower stets auf dem Laufenden. Gemeinsam mit ihrem Freund Mohammed sucht sie gerade nach einer Villa für das Familienglück.

Doch so richtig will das mit der Haussuche nicht klappen. Jetzt hat sie eins gefunden und berichtet: „Wir haben ein Haus gefunden, es ist nicht das Haus was ich eigentlich wollte, es ist ein Zimmer weniger.“

So richtig überzeugt scheint Fiona Erdmann also nicht zu sein. Da wäre aber auch nach ein neues Apartment, dass ihr Freund Mohammed gerade erst gekauft hat, das weist aber noch einige Mängel auf ist und nicht Bezugsfertig.

Quelle: instagram.com

Wenn das Baby früher kommt?

Aber was, wenn das Baby nun früher kommt? Dazu erklärt Fiona: „Nach meiner Story haben mich vorhin wieder einige Nachrichten erreicht. Was macht ihr wenn das Baby früher kommt? Wo zieht ihr hin, wenn sowohl die Villa als auch Moe’s Apartment nicht rechtzeitig fertig werden…. viele viele Fragen. Beantworten kann ich sie leider nicht, da ich selbst keine Antwort darauf weiß.“

Quelle: instagram.com

Trotzdem bleibt das Model gelassen und lässt alles auf sich zukommen. Sie erklärt: „Es gibt fu?r alles eine Lo?sung und wir werden alles irgendwie hinbekommen. Ich bin und bleib positiv. Natu?rlich ist das nicht die ideale Situation. Natu?rlich ha?tte ich es mir anders gewu?nscht.“