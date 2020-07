Fiona Erdmann: „Ich liebe meinen schwangeren Körper!“

Fiona Erdmann ist total zufrieden mit ihrem Körper während der Schwangerschaft. Die ehemalige GNTM-Kandidatin erwartet derzeit ihr erstes Baby. Während ihre Babykugel wächst, gibt die 31-Jährige ihren Fans regelmäßig Updates über ihren Zustand - und wirkt dabei glücklicher denn je.

„Ich liebe meinen schwangeren Körper“, schreibt Fiona Erdmann in einem Facebook-Beitrag, „Ich bin einfach immer wieder überwältigt, wenn ich daran denke, was unsere Körper da vollbringen. Da wächst einfach ein kleiner Mensch in mir heran.“

Lange ist es nicht mehr hin, dann können Fiona und ihr langjähriger Partner ihren Nachwuchs endlich in die Arme schließen. „Nur noch sechs bis sieben Wochen“, schreibt sie in dem sozialen Netzwerk. Erst vor kurzem sprach Fiona darüber, dass sie sich bisher noch nicht für einen Namen entschieden hat.

Quelle: instagram.com

Namensuche

Auf Instagram schrieb sie: „Ich nenne mein Baby Mäuschen, Würmchen, mein Hase, Schatz, mein Baby etc., aber einen richtigen Namen haben wir noch immer nicht gefunden.“

Das Problem sei, dass ihr Freund Mohammed und sie wohl einfach nicht denselben Geschmack haben, was Babynamen angeht: „Unser größtes Problem ist eigentlich, dass Moe und ich uns überhaupt nicht einig sind. Mal hat er einen Namen, der ihm gefällt, und ich kann damit gar nichts anfangen und eben umgekehrt.“