Florian Silbereisen: Darum schnüffeln Paparazzi in seinem Müll

29.03.2021 09:30 Uhr

Florian Silbereisen muss sich offensichtlich mit Müllschnüfflern rumärgern. Der Schlagersänger hat jetzt verraten, weshalb Paparazzi immer wieder in seinem Abfall wühlen.

Florian Silbereisen (39) und Helene Fischer (36) waren lange Zeit das Traumpaar der Schlager-Szene. Seitdem die beiden 2018 nach rund zehn Jahren Beziehung ihre Trennung bekannt gegeben haben, hält der Frauenschwarm sein Liebesleben aber streng unter Verschluss.

Florian steht immer unter Beobachtung

Neben den Fans interessieren sich die Paparazzi aber dennoch brennend für Florians Privatleben, wie der „Traumschiff“-Star jetzt gegenüber RTL verraten hat. Auf der Suche neuen geheimen Details verfolgen die den Sänger auf Schritt und Tritt und gehen dabei sogar so weit, dass sie im Müll des 39-Jährigen nach Spuren auf heimliche Affären durchsuchen. Silbereisen wohnt derzeit meistens im österreichischen Tiefgraben, wo er sich nach der Trennung mit Fischer eine Villa gekauft hat.

Florian Silbereisen liebt seine Fans

„Ich mag es nicht, wenn mich Paparazzi heimlich verfolgen. Wenn mir ein Mensch gegenüber sitzt, mir in die Augen schaut und mich nach einem Foto fragt, mach ich das sehr gerne. Wenn ich aber einen Paparazzo heimlich hinter der Säule erwische, mag ich das überhaupt nicht. Das kommt echt immer vor“, ärgert sich der ehemalige DSDS-Juror.

Hier verrät er seinen Beziehungsstatus

„Die wühlen sogar in der Mülltonne herum, um irgendetwas zu finden“, erklärt Florian Silbereisen weiter. „Ich befürchte, wenn ich mal wieder vergeben bin, werde ich es nicht in der Hand haben, ob es in die Öffentlichkeit kommt. Dafür haben mich die Medien zu lieb“, meint der Schlager-Star außerdem.

Was geht da mit Victoria Swarovski?

Klingt jedenfalls ganz danach, als hätte der Frauenschwarm aktuell keine Herzensdame an seiner Seite. Zuletzt wurde dem Ex von Helene Fischer eine Romanze mit Victoria Swarovski nachgesagt. Bei den beiden handelt es sich allerdings nur um Kollegen, die zuletzt für das „Traumschiff“ gemeinsam vor der Kamera gestanden haben. Außerdem ist die schöne Österreicherin seit 2017 glücklich mit dem Unternehmer Werner Münz verheiratet.

(JuC)