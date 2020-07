Montag, 27. Juli 2020 18:30 Uhr

Frauke Ludowig äußert sich zum Affentheater mit ihren Füßen

Eigentlich wollte TV-Moderatorin Frauke Ludowig ihren Fans nur einen kurzen Schnappschuss aus dem Urlaub senden, doch das ging mächtig nach hinten los. So zog nicht ihr wohldefinierter Beachbody die Aufmerksamkeit der Follower auf sich, sondern ihre Füße.

Der rechte Fuß der Moderatorin wirkt merkwürdig verformt. Die Zehen wirken lang und liegen übereinander. Schnell mauserten sich ihre Füße zu einem großen Gesprächsthema in den sozialen Netzwerken. So wurde im Netz ausufernd darüber diskutiert, ob Frauke bei dem Bild mit den spindeldürren langen Beinen etwa mit Photoshop nachgeholfen hat, ihre Füße verformt sind oder ob das Bild einfach nur aus einem schlechten Winkel geknipst wurde.

Quelle: instagram.com

„Ich finde das traurig!“

Einige User gingen sogar so weit, dass sie die Moderatorin unter dem Foto wüst beleidigen. “Du solltest Dich schämen für Deine krüppeligen Füße “, kommentierte beispielsweise eine Person das Foto. “Deine Füße sehen gruselig aus”, ein anderer. Dabei handelt es sich sogar noch um die harmloseren Beschimpfungen.

Die Wellen schlugen sogar so hoch, dass sich die 56-Jährige dazu genötigt sah sich selbst mal zum „Füßegate“ zu äußern. „Meine Füße. Die, die mich seit vielen Jahren durch mein schönes Leben tragen. Gesund sind. Vielleicht sind es nicht die Schönsten. Aber sie gehören zu mir und ich liebe sie, ohne Wenn und Aber!“

Quelle: instagram.com

„Das ist KRANK! Nichts anderes!“

Sie nehme diese Sache zwar mit viel Humor, doch fallen diese Beleidigungen ihrer Meinung nach unter Bodyshaming: „Ich bin seit so vielen Jahren in der Öffentlichkeit, mir macht das nix aus! Aber was macht solches Bodyshaming wohl mit Menschen, die nicht so ein dickes Fell haben?“

Sie fände es traurig, dass man auf der einen Seite zwar die Einzigartigkeit jedes Menschens feiere, aber auf der anderen Seite oft intolerant sei. „Und dann können manche nicht ertragen, dass Füße nicht der Norm entsprechen??? Help!!!“

Anstatt sich aufzuregen, verteilt die „Exclusiv“-Moderatorin Lebenstipps: „Lebt doch mit dem, was Ihr habt! Seid glücklich, gesund zu sein… so viele würden sich ein paar gesunde Füße wünschen, haben sie aber nicht! Und seid nicht so fies und schlimm und bösartig mit Mitmenschen! Das ist KRANK! Nichts anderes!“