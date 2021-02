Frederick Lau: Seltenes Foto von seinen Kindern

15.02.2021 17:06 Uhr

Annika Lau hat ein seltenes Foto von ihren drei Kindern gepostet. Normalerweise halten sie und ihr Mann Frederick die Rasselbande aus der Öffentlichkeit.

Privatsphäre wird bei Frederick Lau (31) und seiner Annika (41) großgeschrieben. Umso überraschter dürften die Fans der Moderatorin gewesen sein, als die zuletzt ein Bild von den drei gemeinsamen Kindern gepostet hat. Obwohl die Sprösslinge darauf nur von hinten beziehungsweise von der Seite zu sehen sind, kann man erahnen, dass zumindest die Jungs ganz nach dem Papa kommen.

Die Kinder verstehen sich bestens

Zu dem Post gabs von Mama Annika eine süße Liebeserklärung: ,,Alles was zählt! Egal ob sie sich den ganzen Tag anschreien, toben, eskalieren, ihnen langweilig ist, sie schlecht drauf sind, alles nicht mehr verstehen und nicht wissen, wo unten und oben ist. Am Ende lachen sie doch immer zusammen. Und das ist alles was zählt.“

Vorzeige-Familie

Klingt jedenfalls ganz danach, als wären die Kinder des Schauspielers trotz des andauernden Lockdowns ein Herz und eine Seele. Annika Lau und ihr Frederick sind seit 2015 glücklich miteinander verheiratet. Bereits 2014 kam die kleine Tochter Liselotta (6) zur Welt. Die beiden Söhne Baz Barne (4) und Bruno Charles (1) haben das Familienglück der Laus perfekt gemacht.

Auch beruflich läuft es bestens

Mit seinen 31 Jahren hat Frederick Lau jedenfalls schon eine Menge geleistet. So hat der Berliner bisher in rund 50 Kinofilmen mitgewirkt und kann auch privat voller Stolz auf eine tolle Familie blicken.

Galerie

Frederick Laus bekannteste Filme:

2003: Das fliegende Klassenzimmer

2004: Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen

2004: Wer küsst schon einen Leguan?

2008: Die Welle

2008: Freischwimmer

2012: Türkisch für Anfänger

2013: Sein letztes Rennen

2014: Nicht mein Tag

2014: Wir waren Könige

2015: Traumfrauen

2019: Das perfekte Geheimnis

2020: Nightlife