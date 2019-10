Gaby Köster: Jetzt merkt sie auch die Mückenstiche wieder

Mückenstiche empfinden die meisten Menschen als lästig – nicht aber die Kölner Komikerin Gaby Köster. Grund für ihre Unbekümmertheit ist eine schwere Erkrankung vor über zehn Jahren.

Komikerin Gaby Köster freut sich, mehr als zehn Jahre nach einem Schlaganfall wieder Mückenstiche spüren zu können. „Mein linker Arm ist berührungsempfindlicher geworden. Wenn mich dort eine Mücke sticht, merke ich das“, sagte die 57-Jährige der „Bild“-Zeitung. Schwierig werde es nur, wenn eine Mücke sie an ihrem rechten, gesunden Arm steche – da sie dann keinen Arm habe, mit dem sie kratzen könne.

Köster hätte gern einen neuen Partner

In dem Interview gestand Köster auch, dass sie gerne wieder einen Partner an ihrer Seite hätte. Relativ klare Vorstellungen habe sie auch: „Ich will nur keinen Jungen, so wie die Heidi Klum. Einen Sohn habe ich ja schon. Und keinen Pflegefall! Das bin ich ja selbst“.

Gaby Köster hat den 24-jährigen Sohn Donald aus ihrer geschiedenen Ehe mit Regisseur Thomas Köller.

2008 erlitt die Kölner Schauspielerin („Ritas Welt“) einen Schlaganfall und verschwand für mehr als drei Jahre komplett von der Bildfläche. Anfang September 2011 kehrt Köster dann in die Öffentlichkeit zurück – die zu diesem Zeitpunkt auch erst den Grund für ihren Rückzug erfuhr. Die linke Körperhälfte der Komikerin ist seitdem teilweise gelähmt. (dpa/KT)