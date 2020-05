Gal Gadot gibt rührende Ansprache an Absolventen

Gal Gadot ist nicht nur Model und Schauspielerin, die die Superheldin Womder Woman verkörpert. Sie gibt zudem noch höchst emotionale und motivierende Reden für Schüler, die in Zeiten von Corona ihren Abschluss machen und sich mit viel Unsicherheit in die Zukunft begeben.

Derzeit beenden viele High School Schüler in den USA ihre Schulzeit und müssen aufgrund der Corona-Pandemie auf große Abschiedspartys verzichten. Deshalb bekommen sie virtuelle Grüße von Stars zugeschickt. Auch die israelische Schauspielerin Gal Gadot hatt ein paar berührende Worte an die Absolventen des Jahrgangs 2020.

Wonder Woman durch und durch

Die ‚Wonder Woman‘-Darstellerin hielt am Samstag im Rahmen des CNN-Formats ‚Class of 2020: In This Together‘ eine ergreifende Rede, in der sie Abschlussklassen wertvolle Ratschläge mit auf den Weg gab. „In dieser Phase eures Lebens, in der ihr mit der Schule fertig seid, aber eure nächsten Schritte unklar sind, mögt ihr euch zuweilen machtlos fühlen“, erklärt sie. „Ich bitte euch darum, über diese Worte nachzudenken: ‚Vertraut euch selbst. Erschafft die Version von euch selbst, mit der ihr den Rest eures Lebens glücklich sein werdet.'“

Mit diesen Worten zitiert Gal Gadot (35) die israelische Politikerin Golda Meir, die die erste weibliche Ministerpräsidentin ihres Landes war. Der 35-Jährigen sei klar, dass es leichter gesagt als getan ist, diese weise Botschaft in die Tat umzusetzen. „Es ist nicht immer einfach, zu entscheiden, glücklich zu sein oder das Richtige zu tun“, erläutert die Schauspielerin..

Um dieses Ziel zu erreichen, müsse man nicht nur hart arbeiten, sondern zudem entschlossen und selbstbewusst agieren. „Du musst weitermachen, auch wenn dir gesagt wird, dass es nicht möglich ist, dass du es nicht tun sollst oder kannst“, führt Gal aus. Die dunkelhaarige Schönheit fordert ihr Publikum dazu auf, limitierende Glaubenssätze hinter sich zu lassen. „Alles ist möglich und jetzt beginnt eure Zeit, um loszulegen und eure eigene besondere Geschichte in der Welt zu kreieren. Es gibt nichts, das ihr nicht tun könnt, wenn ihr euch mit eurem Herzen und eurem Verstand und allem, was ihr gelernt habt, reinhängt“, betont sie. (Bang)