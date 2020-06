Geburtstagskind Pietro Lombardi feiert sich selbst!

Pietro Lombardi feiert heute (9. Juni) seinen 28. Geburtstag. Zwar gratulieren ihm viele Fans und Follower im Minutentakt bei Instagram – doch wie es sich für ein anständiges Geburtstagskind gehört, feiert sich der Sänger auch ausgiebig selbst!

Der ehemalige DSDS-Gewinner hat so einiges, für das er dankbar sein kann, wie er in einem Social Media-Post erklärt. Pietro schreibt auf Instagram unter ein Foto, das ihn gut gelaunt und grinsend zeigt:

„Groß bist du geworden, endlich volljährig. Alles Gute zum Geburtstag, Pietro! Danke für 28 Jahre Gesundheit. Danke für meinen gesunden Sohn. Und danke an alle meine Supporter, ich liebe euch alle!“

Sohn Alessio ist das größte Geschenk

In seiner Insta-Story geht Pietro nochmal genau darauf ein, wie viel Dank er seinen Fans schuldet:

„Wir sind jetzt schon 11 Jahre zusammen. Ich hab meine Karriere mit 17 angefangen. Das ist so krass! Danke für den ganzen Support. Ohne euch wäre ich niemals hier. Wir sind ein Team, ich liebe euch.“

Doch sein Sohn Alessio, den der Musiker gemeinsam mit seiner Ex-Frau Sarah Lombardi großzieht, ist wohl das größte Geschenk für Pietro. Erst vor kurzem sprach der Sänger („Phänomenal“) darüber, dass er nicht verstehe, wenn Väter sich nicht um ihre Kinder kümmern.

„An alle Daddys, schönen Papatag! Ihr seid Maschinen und die Väter, die sich nicht um ihre Kinder kümmern: Ihr seid Riesen-Arschlöcher und verpasst das Wundervollste auf der Welt“, schrieb er in den sozialen Netzwerken. (Bang)