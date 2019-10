George Clooney: Seine Tochter (2) hat das Sagen im Haus

George Clooneys Tochter ist das mächtigste Mädchen im Haus. Der Schauspieler und seine Frau Amal Clooney haben die zwei Jahre alten Zwillinge Alexander und Ella und das Mädchen hat offenbar schon jetzt einen ganz starken Willen.

Die Großmutter der beiden, Baria Alamuddin, freut sich sehr, dass ihre Enkeltochter bereits jetzt eine sehr starke Persönlichkeit zeigt. Im Gespräch mit dem ‚HELLO!‘-Magazin verriet die Oma der beiden: „Sie ist erst zwei Jahre alt und schon jetzt das kraftvollste Mädchen in der ganzen Familie. Sie ist sehr zielstrebig und sie weiß, was sie will und ich könnte mich darüber nicht mehr freuen.“

Kinder sind schlau

George Clooney selbst pries seine Kinder vor kurzem erst als „sehr lustig und sehr schlau“ an, als er auch verriet, dass die beiden nun bereits Italienisch lernen würden, da die Familie in dem Land so viel Zeit verbringe.

„Wir haben entschieden, weil wir eine Menge Zeit in Italien verbringen und sie dort auch noch eine Menge Zeit verbringen werden, während sie aufwachsen, dass Italienisch eine der Sprachen sein wird, die sie lernen werden. Sie können das ABC schon in Englisch und Italienisch.“