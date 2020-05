George Ezra hat Albträume von Harry Potter

George Ezra wird von Albträumen geplagt, in denen er die berühmten Todesser aus den Harry Potter-Büchern sieht. Der „Budapest“-Interpret leidet bereits seit vielen Jahren unter Albträumen und der Stress, der durch die Corona-Pandemie ausgelöst wird, soll seinen Schlaf erneut verschlechtert haben.

Der 26-jährige Musiker soll einen Albtraum gehabt haben, in dem er sich mit einem unheimlichen Todesser in einem Bett befand, die auch in den „Harry Potter“-Filmen zu sehen sind und enthüllte, dass er sich durch diese Form von Schlafstörung am nächsten Tag sehr müde fühle.

Im Bann der Todesser

Im Rahmen seines „Phone A Friend“-Podcasts erklärte der Künstler: „Seit Jahren hatte ich solch einen Schub von Schlafparalyse nicht mehr, was beinhaltete, dass ich mich in einem Bett mit einem Todesser befand und das war schrecklich. Also wachte ich am nächsten Tag auf und war total gerädert.“

Und weiter: „Das hält einen ein bisschen auf und an diesem Punkt habe ich gemerkt, dass ich die Motivation verloren habe, weil man sich die Idee, etwas Neues zu erschaffen, nicht wirklich vorstellen kann.“

George soll zwar nicht an neuem Material schreiben, versucht aber mit der Musik zu arbeiten, die er bereits für den Nachfolger seiner „Staying at Tamara’s“-Platte aus dem Jahr 2018 kreiert hatte. (bang)