14.10.2020 18:00 Uhr

Georgina Fleur: Jetzt erklärt ihr Danica den Krieg

Nachdem Georgina Fleur in ihrer Insta-Story über ihre ehemalige beste Freundin ausgepackt hat, schießt Danica nun zurück.

Georgina Fleur hat ordentlich Beef. Mit ihrem Ex Kubilay Özdemir und einer jungen Frau namens Danica, die bis zuletzt eigentlich ihre beste Freundin war. Bis zuletzt. Denn nachdem Kubilay kürzlich ein Foto mit Danica gepostet hat und dazu schrieb: „Wieder glücklich“, ist die Freundschaft der Girls Geschichte.

Georgina Fleur ist fix und fertig

Die Konsequenz: Georgina hat sich gerade in ihrer Insta-Story ordentlich ausgekotzt und schwere Vorwürfe geäußert. Über beide. „Ich wurde verraten, ich wurde verkauft von meinem eigenen Mann und meiner besten Freundin“, so die Reality-Darstellerin, die ihrem Zustand nach völlig fertig mit der Welt war.

Schwere Vorwürfe

„Ich habe dich ins Sommerhaus genommen und fame gemacht. Du hast so viel Geld wegen mir verdient…Was hast du gemacht? Du hast mit deiner Ex ein Foto gemacht und mich krankenhausreif geschlagen…“ Doch damit nicht genug. Denn auch Danica bekam ihr Fett ordentlich ab. „Hast du mich komplett hängen lassen?…Habe ich dir die letzten Monate nicht finanziell mit der Miete unterstützt? Ich hab dich überall mitgenommen…ich hab dich von ganzem Herzen geliebt“, so Fleur.

Georgina möchte nichts mehr mit ihnen zu tun haben

„Du hast nichts Besseres zu tun, als die Liebe meines Lebens zu zerstören. Wie kannst du dir noch in den Spiegel gucken? Karma wird dich fertig machen“, prophezeite Georgina weiter. „Bleibt einfach fern aus meinem Leben und lasst mich in Ruhe. Ich möchte nicht mehr verletzt werden“, forderte die 30-Jährige außerdem.

Mittlerweile hat sich auch Danica dazu geäußert. In ihrer Insta-Story feuerte die nämlich zurück: „Hallo Georgina, jetzt geht der Krieg richtig los, denn du hast den Bogen richtig überspannt. Ich wollte dir nur helfen, da du psychisch krank und magersüchtig bist…“ Zu der Kampfansage hat sich Georgina Fleur bisher aber noch nicht geäußert.

Trennungsgerüchte machen schon länger die Runde

Bereits in den letzten Wochen kursierten immer wieder Trennungsgerüchte um Georgina und Kubi. Bis zuletzt hatte das It-Girl diese allerdings noch dementiert. Nun scheint das Liebes-Aus der beiden aber endgültig besiegelt zu sein. Die 30-Jährige und der Unternehmer waren rund zwei Jahre lang ein Paar. Während Georgina sichtbar vom Liebeskummer gezeichnet ist, scheint sich Kubi wohl in Danica verguckt zu haben. Wie nah sich die beiden tatsächlich stehen, wurde bisher aber noch nicht kommuniziert.